Nuoto | Lorenzo Zazzeri mette in ghiaccio il pass olimpico nei 50 sl | ma non entra in Finale a Doha Eliminato Deplano

Bravissimo il 23enne fiorentino - tesserato per Esseci Nuoto

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Inutile negarlo, c’è amarezza sull’esito delle semifinali dei 50 stile libero maschili dei Mondiali 2024 di(Qatar).e Leonardovolevano essere parte delladi domani, ma i centesimi non sono stati favorevoli. I due azzurri, infatti, hanno siglato il primo e secondo tempo degli atleti esclusi dall’atto conclusivo.ha stampato sulla piastra un crono da 21.80 a precedere propriodi 0.01. Un crono permbi dal sapor di minimo, con il toscano che con questa prestazione può ritenersi al sicuro nel computo della qualificazione a Cinque Cerchi in vista degli Assoluti di Riccione del mese di marzo. Tuttavia, c’era l’ambizione di essere in gara domani e ...

Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano volevano essere parte della Finale

Lorenzo Zazzeri non centra il pass per entrare nella gara per le medaglie ai Mondiali di Doha, venendo escluso per soli quattro centesimi

