Nuoto | le avversarie di Simona Quadarella negli 800 sl Serve evitare l’arrivo allo sprint

Inserita nella terza ed ultima batteria, si vede che sia lei che la neozela ndese Erika Fairweather hann o un paio di marce in più rispetto alle avversarie in vasca. Simona tiene abbastanza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In cerca della magica doppia.ci proverà sicuramente a regalare e a regalarsi il secondo oro iridato in questa avventura di Doha (Qatar). La nuotatrice romana, nonostante un momento della stagione particolare nell’affrontare un Mondiale, ha fatto vedere di stare bene e l’affermazione netta nei 1500 stile libero donne l’ha dimostrato. Certo, ci sono delle assenze importanti come quella dell’americana Katie Ledecky, dell’australiana Ariarne Titmus e della canadese Summer McIntosh che abbassano il coefficiente di difficoltà della gara delle sedici vasche. Chi saranno dunque le rivali della nostra portacolori (domani, ore 18.23 italiane)? Se si considerano con attenzione le heat odierne degli 800 sl, la tedesca Isabel Gose e la neozelandese Erika Fairweather sono le più accreditate per contrastare l’incedere di. ...

Ai Mondiali 2024 di Pallanuoto femminile in programma a Doha, in Qatar , da domenica 4 a venerdì 16 febbraio, saranno messi in palio gli ultimi due ... (oasport)

Da lunedì 5 a sabato 17 febbraio si terranno a Doha, in Qatar, i Mondiali di Pallanuoto : il Settebello avrà l’ultima occasione per qualificarsi alle ... (oasport)

L’appuntamento è per domani alle 17.10. La Finale dei 1500 stile libero femminili potrebbe essere un’occasione per Simona Quadarella in questi ... (oasport)

Pagelle Mondiali nuoto 2024: poche luci per l’Italia in una giornata di transizione: PAGELLE MONDIALI NUOTO DOHA 2024 SESTA GIORNATA Si chiude la prima giornata senza medaglie per l’Italia ai Mondiali di Doha e forse è più amara l’eliminazione dei due azzurri per questione di centesim ...

Nuoto: Lorenzo Zazzeri mette in ghiaccio il pass olimpico nei 50 sl, ma non entra in Finale a Doha. Eliminato Deplano: Inutile negarlo, c'è amarezza sull'esito delle semifinali dei 50 stile libero maschili dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar). Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano volevano essere parte della Finale ...

Mondiali di Nuoto, il marchigiano Ragaini brilla nella staffetta 4x200: arrivano finale e pass per le Olimpiadi: DOHA (Qatar) Le Marche del Nuoto applaudono Alessandro Ragaini protagonista nella staffetta azzurra 4x200 stile libero protagonista nei Mondiali in Qatar. Il talento di Castelplanio, insieme ...