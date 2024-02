Nuoto | Italia già meglio di Fukuoka nel 2023 e con un record possibile in vista…

di Doha DOHA (QATAR) - Giornata dal sapore agrodolce per l'Italia L'altra carta olimpica del nuoto è arrivata questa mattina con la 19 anni e già un oro nei 50 farfalla, pronto adesso una storica

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mancano due giorni al termine dei Mondiali 2024 diin vasca lunga a Doha (Qatar). Una rassegna iridata decisamente strana, visto il periodo in cui si sta gareggiando. Le squadre hanno optato per diversi approcci e l’ha sfruttato l’occasione soprattutto per il completamento della squadra in chiave olimpica con le staffette e dare la possibilità agli atleti di confrontarsi in condizioni di forma diverse. Nei fatti una competizione condizionata dalle tante assenze, perché la priorità sono i Giochi di Parigi. Non è un caso che anche in casa nostrana le defezioni di Margherita Panziera e soprattutto di Thomas Ceccon vadano a pesare sulapporto in termini di medaglie. Ecco che il bilancio al momento, limitatamente, alla vasca in corsie, è di 1 oro, 5 argenti e 2 bronzi. Un riscontro già migliore di quello di ...