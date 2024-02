Nuotare via dai pregiudizia Intervista a Giorgio Minisini

Galleggio poco, quindi devo nuotare di più, ma se nuoto di più, divento più muscoloso, e se sono Dai 10 ai 20 vedevo sorrisini, sentivo commenti. La parola era 'frocio'. E io che avevo cominciato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un oro e un argento ai Mondiali di Doha. Che si aggiungono a ori, argenti e bronzi che neanche la Banca d’Italia. Lui – come nel titolo della sua autobiografia – “Il Maschio”,si è scavato, indagato, ispezionato, e raccontato, confidato, confessato al Teatro Lido di Ostia, l’altro giorno, in un incontro organizzato dall’associazione Ti con Zero con il Liceo scientifico sportivo di Ostia sul tema “Vincere se stessi”. Un altro oro, un altro argento… “Ma tutto è cominciato con il sesto posto nel doppio misto tecnico. Gareggiavamo per l’oro. Poi un errore. Mio. Fatale. Decisivo. Un black out. Non fisico, ma mentale. Succede. Non doveva succedere. È successo. Non sapevo darmi pace per la mia partner, Susanna Pedotti, che ha otto anni meno di me e tante soddisfazioni ancora da prendersi: avevamo entrambi altre due gare in cui rinascere, ma ...