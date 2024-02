Non a caso da un po' di tempo si parla di ' nudging ', traducibile in italiano con 'gomitata', per intendere una 'spinta gentile' Potrebbe sembrare una manipolazione, ma anche qui potremmo aprire

Nudging, la «manipolazione gentile» per fare la scelta giusta (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ogni giorno prendiamo migliaia di decisioni, che possono in qualche modo svoltare la nostra esistenza. Ma quante di queste sono «guidate» dall'esterno? Quante di queste sono davvero libere? Abbiamo approfondito la tecnica del Nudging con l'esperto per comprendere meglio come una piccola spinta dall'esterno può portarci a fare la scelta giusta. Per noi e per gli altri

