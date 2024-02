Nottingham Forest-West Ham sabato 17 febbraio 2024 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

i Gunners di Arteta strapazzano con punteggio tennistico il West di aggiudicarsi il rocambolesco match a domicilio del Nottingham il rocambolesco match a domicilio del Nottingham Forest. Torna a

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildeve ancora vincere la sua prima delnei tempi regolamentari, avendone perse tre su quattro un Premier League e vinte un paio tra supplementari e rigori in FA Cup conquistando gli ottavi di finale. Per ilHam non c’è nemmeno la consolazione della coppa, visto che è stato eliminato dal InfoBetting: Scommesse Sportive e