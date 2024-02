1' di lettura 14/02/2024 - I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, a Porto Recanati in Via Salvo D'Acquisto, nel condominio multietnico dell'Hotel House, per un incendio di contatori elettrici. La squadra VVF di Civitanova Marche

Notte di fuoco al porto di Ancona: incendio nei capannoni e nube di fumo, la Polizia indaga sulle cause (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ancona - Un incendio è divamapato nella Notte, per cause ancora da stabilire, nella zona Fincantieri del porto di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che... Leggi tutta la notizia su corriereadriatico (Di venerdì 16 febbraio 2024)- Unè divamapato nella, perancora da stabilire, nella zona Fincantieri deldi. I vigili delsono intervenuti per unche...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza