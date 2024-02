che in mezzo alla felicità caramellosa di Sanremo Sangiovanni ( non il santo) ha dichiarato la depressione, la tristezza, la cercate qualsiasi cantante (ma anche non solo cantanti), e sono tutti

Non solo Sanremo: 4 calciatori che sono anche musicisti (a modo loro) (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il calcio è una passione particolarmente popolare ma non è di certo la più totalizzante al mondo, tanto che sono molteplici i casi di calciatori che finita la loro carriera o in parallelo alle scarpe con i tacchetti hanno portato avanti un’altra tipologia di percorso, stavolta con il microfono davanti alla bocca. Non tutti sanno che anche alcuni dei nomi più importanti e iconici del calcio Italiano, sia passato che presente, hanno in realtà una seconda identità. Alle volte come rapper, alle volte come cantanti veri e proprio; altre volte ancora hanno fatto delle comparsate in dei brani. Visto che è recentemente finito il festival di Sanremo 2024, oggi andiamo a vedere da vicino quali sono i calciatori che hanno fatto almeno una volta la comparsa nella storia ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il calcio è una passione particolarmente popolare ma non è di certo la più totalizzante al mondo, tanto chemolteplici i casi diche finita lacarriera o in parallelo alle scarpe con i tacchetti hanno portato avanti un’altra tipologia di percorso, stavolta con il microfono davanti alla bocca. Non tutti sanno chealcuni dei nomi più importanti e iconici del calcio Italiano, sia passato che presente, hanno in realtà una seconda identità. Alle volte come rapper, alle volte come cantanti veri e proprio; altre volte ancora hanno fatto delle comparsate in dei brani. Visto che è recentemente finito il festival di2024, oggi andiamo a vedere da vicino qualiche hanno fatto almeno una volta la comparsa nella storia ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza