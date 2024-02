moglie di Alexei Navalny , viene raggiunta dalla più terribile "Mentono sempre" "Non so se credere o meno alle notizie, le le terribili notizie che riceviamo solo dalle fonti governative in

Non solo Navalny: la lista, sempre più lunga, degli oppositori di Putin destinati a un’orribile fine (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una lista che continua ad allungarsi, quella dei nemici di Putin scomparsi. E che comprende Litvinenko, Politkovskaya, Nemtsov e Prigozhin: oppositori vittime di aggressioni, agguati, morti in carcere. In circostanze spesso sospette e mai del tutto chiarite. Il primo caso a far clamore era statao quello di Alexander Litvinenko, agente dei servizi segreti russi che aveva lasciato l’incarico accusando Putin di essere il mandante di omicidi e attentati compiuti dall’intelligence per consolidare il suo potere. Rifugiatosi a Londra, è morto dopo una lunga agonia nel novembre 2006 tre settimane dopo aver bevuto un tè trattato con il polonio. Anche dal letto di morte, aveva puntato il dito contro Mosca. Qualche settimana prima aveva perso la vita a Mosca la giornalista ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024) Unache continua ad alrsi, quella dei nemici discomparsi. E che comprende Litvinenko, Politkovskaya, Nemtsov e Prigozhin:vittime di aggressioni, agguati, morti in carcere. In circostanze spesso sospette e mai del tutto chiarite. Il primo caso a far clamore era statao quello di Alexander Litvinenko, agente dei servizi segreti russi che aveva lasciato l’incarico accusandodi essere il mandante di omicidi e attentati compiuti dall’intelligence per consolidare il suo potere. Rifugiatosi a Londra, è morto dopo unaagonia nel novembre 2006 tre settimane dopo aver bevuto un tè trattato con il polonio. Anche dal letto di morte, aveva puntato il dito contro Mosca. Qualche settimana prima aveva perso la vita a Mosca la giorna...

