Ma non c'è più tempo per fingere che tutto vada bene: Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. Al messaggio potente di Sangiovanni sono seguite

"Non riesco più a fingere che vada tutto bene": Sangiovanni annuncia lo stop dalla musica (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sangiovanni annuncia lo stop dalla musica. A pochi giorni dalla fine del festival di Sanremo, dove lo abbiamo visto gareggiare con il brano Finiscimi, il cantante ha comunicato di sentire il bisogno di prendersi una pausa per motivi di salute mentale. "Grazie a quest'esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è", ha esordito in un post Instagram. "A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l'ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo", ha continuato il cantante.

