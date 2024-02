non prendere – passare domani- Silvia Califano | “su mio padre in tv data versione condensata | affrettata e superficiale”

è importante prendere un cacciavite da elettricista che non in modo tale da ridurre il più possibile il rischio di prendere la allora è arrivato il momento di passare al lato pratico. Buona

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 'Voglio congratularmi con Leo Gassman per rispetto che ha avuto nell’interpretare il ruolo di mio, sapendo cogliere i tratti caratteristici dell’uomo e dell’artista' "Mi dispiace che sia statauna rappresentazione di un uomo complesso come mioin unae che non sia stato dato spazio anche ad

Da ormai oltre due mesi , un problema al computer di bordo impedisce di ricevere dati dalla sonda Voyager 1. Non solo l'incredibile distanza non ... (dday)

Ecco le 5 storie d’ amore che non troverete raccontate in questi 5 libri: quelle zuccherose e stucchevolmente stereotipate di un poco originale San ... (iodonna)

La sottosegretaria all'Istruzione e al merito Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia) è stata in Puglia, per una serie di incontri e confronti con il ... (orizzontescuola)

Mercedes: chi prendere al posto di Hamilton: Mercedes si prepara all'ultima stagione con Hamilton, e nel frattempo a trovare il suo sostituto. Tra i nomi: Antonelli, Vettel, ...

Perché non bisognerebbe andare mai in pensione: Quelli che non se ne vogliono andare: un americano su tre non vorrebbe mai smettere di lavorare. Per molti è un’esigenza economica, ma per altri essere ...