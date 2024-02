Stamattina io mi lavo i denti col gin Metto i soliti jeans Sono un nomade in un attico chic (Ma non abitavi a Beverly Hills?) Ti pare Parliamo d'amore in mezzo a una rivoluzione Ti pettini i capelli

“Non lavo i capelli con lo shampoo da 8 mesi. Uso le erbe: è ciò che il cuoio capelluto vuole davvero” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Su TikTok sta attirando l’attenzione il video di una influencer canadese, Orim Bright, che ha ammesso di non usare da 8 mesi lo shampoo preferendo invece lavare i capelli con dei risciacqui naturali alle erbe. In una clip dello scorso 12 gennaio, come riporta DailyMail, diceva di essere al 236° giorno senza shampoo. Ma che cosa usa al suo posto? Risciacqui fai da te con timo, zenzero, aceto di mele e altro ancora: “Sono diventata ossessionata dal fare risciacqui per capelli alle erbe. Questo è ciò che i tuoi capelli e il tuo cuoio capelluto bramano davvero”, ha spiegato la 22enne. Il rosmarino, secondo lei, serve a “purificare e ringiovanire il cuoio capelluto” e a ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Su TikTok sta attirando l’attenzione il video di una influencer canadese, Orim Bright, che ha ammesso di non usare da 8lopreferendo invece lavare icon dei risciacqui naturali alle. In una clip dello scorso 12 gennaio, come riporta DailyMail, diceva di essere al 236° giorno senza. Ma che cosa usa al suo posto? Risciacqui fai da te con timo, zenzero, aceto di mele e altro ancora: “Sono diventata ossessionata dal fare risciacqui peralle. Questo è ciò che i tuoie il tuobramano”, ha spiegato la 22enne. Il rosmarino, secondo lei, serve a “purificare e ringiovanire il” e a ...

