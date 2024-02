Nominato il Garante delle persone detenute | è l’avvocato Valentina Abu Awwad

a seguito delle procedure di selezione della figura di garanzia, Il Garante dei detenuti appena nominato rimarrà in carica fino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pisa, 16 febbraio 2024 - ÈAbula nuovadei dirittiprivate della libertà personale del Comune di Pisa. La nomina è stata formalizzata giovedì 15 febbraio con provvedimento firmato dal sindaco, a seguitoprocedure di selezione della figura di garanzia, che hanno previsto la pubblicazione del bando pubblico scaduto lo scorso 15 novembre e quindi la consultazione in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari. Ildei detenuti appenarimarrà in carica fino alla fine del mandato del sindaco.Abu, nata a Pisa, è iscritta all'albo degli avvocati di Pisa ed è avvocato patrocinante in Cassazione, eletta nel 2023 come ...