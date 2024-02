Emissione speciale NoiPa febbraio 2024 per oggi 13 febbraio. Il calendario Oggi, 13 febbraio 2024, è una data importante nel calendario NoiPA in quanto è confermata l'emissione speciale attesa da molti. In un mese

Noipa 16 febbraio 2024, oggi c'è emissione speciale. Le novità (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'atteso giorno del 16 febbraio del calendario Noipa è finalmente arrivato, e con esso inizia la fase di emissione speciale che coinvolge particolarmente i docenti supplenti brevi e saltuari, così come i Volontari dei Vigili del Fuoco. Vediamo insieme cosa ci riserva questa giornata e quali sono le prospettive per i pagamenti stipendiali. Dopo le varie problematiche emerse all'inizio di febbraio riguardanti le discrepanze negli stipendi e le difficoltà di accesso al portale e all'app ufficiale di Noipa, oggi si volta pagina con l'avvio dell'emissione speciale prevista per il personale menzionato. Questa fase di emissione speciale riguarda esclusivamente le rate dello stipendio autorizzate ... Leggi tutta la notizia su termometropolitico

Emissione speciale NoiPA febbraio 2024 al via: quando è previsto l’accredito: Prende il via oggi 16 febbraio l’emissione speciale NoiPA per i docenti supplenti brevi e saltuari e i Volontari dei Vigili del Fuoco. Saranno inserite nell’elaborazione solo le rate dello stipendio ... Accredito in busta paga di 260€ | Controlla di essere tra i fortunati: Hai sentito parlare del nuovo accredito Irpef di 260 euro in busta paga per i dipendenti Vediamo se ne hai diritto anche tu. Ex Bonus Renzi febbraio, arriva oggi: per chi: Scopri quando sarà pagato l'ex Bonus Renzi sulla Naspi a febbraio 2024. Il pagamento dell’ex Bonus Renzi sulla Naspi arriverà dal 15 febbraio 2024 a chi vede questa data sul fascicolo previdenziale ...

