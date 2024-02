Nobile Montepulciano Export in crescita

Chianti Classico, Brunello, Vino Nobile di Montepulciano . L'export in Canada dell'azienda fondata da Sacchet e Zaccheo nel 1967, e tuttora gestita dalle due famiglie fondatrici, vede primeggiare i

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Il 2023 è stato un anno di ulteriorein valore per il mercato del Vinodi" e, "in linea con i numeri degli ultimi anni, sono state immesse nel mercato 6,9 milioni di bottiglie die 2,6 milioni di Rosso di". Lo rileva il consorzio deldiin occasione di Anteprima, presentazione delle nuove annate in commercio che a(Siena) vedrà il 17 febbraio l’assegnazione del rating alla vendemmia 2021 e la consegna del premio Grifoall’imprenditore Brunello Cucinelli. Dall’anno della pandemia è in continuo sviluppo il mercato interno che cresce nei numeri, spiega una nota. Per quanto riguarda l’lo scorso anno ha rappresentato il 66% ...