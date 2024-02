“No ragazzi | ecco perché è tornato” Grande Fratello | Perla e Mirko scoperti dal video

cosa farebbe Salvini? Dichiarerebbe: ragazzi abbiamo scherzato, Avete ragione! Sono il primo a dirlo! Ma semplicemente perché Ecco perché affermavo prima che i maggiorenti veneti del Pd

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La nuova, ennesima, visita diBrunetti al2023 mercoledì scorso si è trasformata in una vera e propria vacanza dentro lo spiato appartamento di Cinecittà. Consorpresa dei Perletti, per lui la priorità è stata aiutare Beatrice Luzzi. Però qualche ora fa il retroscena sul bacio aVatiero. Nessuno se lo sarebbe aspettato che uno scoop simile emergesse solamente adesso. Il fandom dei noti Perletti credeva di aver visionato tutto il materiale esistente riguardo ai loro adorati beniamini del2023. Ma, invece, no. Il presunto bacio traVatiero eBrunetti è già un caso nazionale., pubblico su di giri per ...