No! Queste teorie del complotto non mettono in dubbio la veridicità dell’allunaggio

Ogni tanto qualche condivisione Facebook (stavolta analizzeremo questa clip ) che mette in dubbio gli allunaggi torna sempre in circolazione. Va bene essere scettici, ma le domande dei complottisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ogni tanto qualche condivisione Facebook (stavolta analizzeremo questa clip) che mette ingli allunaggi torna sempre in circolazione. Va bene essere scettici, ma le domande dei complottisti continuano a essere le stesse da decenni, di cui si ignorano puntualmente le risposte, che sono suffragate da fonti e non sono state mai smentite veramente. La condivisione in oggetto non fa eccezione, presentando i soliti “argomenti” su questi fantomatici complotti lunari. A 50 anni dalla missione Apollo 11 della Nasa, che portò per la prima volta degli astronauti sulla Luna, avevamo dedicato diversi articoli speciali, come la guida «Dieci bufale sulla Luna che dovreste smettere di condividere sui social network»; un approfondimento storico; due interviste al decano dei debunker italiani Paolo Attivissimo, massimo esperto di complotti lunari (qui e qui); due articoli dove ...