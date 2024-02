No! Questa foto di Matteo Salvini contro napoletani e siciliani è stata manipolata

Circola una foto raffigurante il ministro Matteo Salvini con in mano un cartello discriminatorio nei confronti dei napoletani e dei siciliani, augurando loro fiumi di lava dai vulcani Vesuvio ed Etna. Si tratta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Circola unaraffigurante il ministrocon in mano un cartello discriminatorio nei confronti deie dei, augurando loro fiumi di lava dai vulcani Vesuvio ed Etna. Si tratta di un noto falso, già diffuso e smentito nel 2018. Per chi ha fretta Laoriginale è del 2018, pubblicata nel giorno del suo compleanno. Ilmontaggio circola dal 2018, ma nel 2009 è stato protagonista di un episodio a Pontida. Analisi Ecco il post Facebook che ha rilanciato la bufala, ottenendo oltre 17 mila condivisioni. Nell’immagine leggiamo: FATE PRESTO A DIMENTICARE C’è puzza di canisono arrivatiForza VesuvioForza EtnaLavali col fuoco Rendiamola virale La ...

