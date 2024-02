a parco fotovoltaico per l'esclusiva produzione e vendita di energia sul libero mercato. Niente rimane sul territorio, l'epilogo di una storica azienda sI traduce quindi in una distesa di pannelli

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un impiantodi Mommio? Ildice no. "Abbiamo appreso pochi giorni fa che una società, dopo aver acquisito da un privato il diritto di superficie su un’area all’interno nel territorio agricolo didi Mommio a ridosso del centro abitato per una superficie di circa 2,2– si legge in una nota del– con il favore della disciplina nazionale e senza la benché minima interlocuzione, ha presentato agli uffici comunali una richiesta per la realizzazione di un campo. Pur favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili, siamo contrari a che ciò avvenga senza che l’amministrazione comunale possa avere voce in capitolo". Per questo l’amministrazione ha già incontrato i residenti, con l’obiettivo di ascoltare ...

No al parco fotovoltaico. Pannelli su più di 2 ettari. Il Comune rigetta il piano: Allarme per la proposta di un’azienda nell’area agricola di Piano di Mommio. La giunta Barsotti: "Inammissibile che le norme scavalchino gli enti locali".

Rovagnati investe nel solare: in fase di avvio il parco fotovoltaico ad Arcore: Rovagnati prosegue nel piano di transizione energetica , aumentando gli investimenti in energia solare: in fase di avvio il nuovo parco fotovoltaico dello stabilimento di Arcore e, entro il 2024, è pr ...

Bari, Parco degli aquiloni, qualcosa si muove: Al via i lavori di riqualificazione di chiosco, servizi igienici e attrezzature sportive. Interventi a impatto zero. Parco chiuso per 90 giorni, poi eventi e at ...