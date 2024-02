Nike taglia 1 600 posti di lavoro per risparmiare 2 miliardi in tre anni Tra gli investimenti | l’aumento dell’automazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’azienda americana di calzature e abbigliamento sportivoha dichiarato che ridurrà il personale per diminuirne i costi. Una mossa che influenzerà circa il 2% della sua forza, ovvero più di 1.600 persone che fino al 2023 contava complessivamente 83.700 dipendenti. Il taglio deidiè prevista in due fasi: la prima inizierà oggi e la seconda sarà completata entro la fine del quarto trimestre dell’azienda. “Le azioni che stiamo intraprendendo ci mettono nella posizione di ridimensionare la nostra organizzazione per cogliere le nostre maggiori opportunità di crescita, dato che l’interesse per lo sport, la salute e il benessere non è mai stato così forte”, ha sottolineatoin un comunicato. La riduzione didifa parte del piano di ...