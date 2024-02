Niente Xbox Cloud Gaming per iOS | “Non c’è spazio per far soldi” Eppure a Microsoft non costerebbe nulla

Al termine dell'evento Xbox di ieri sera, il colosso di Redmond ha affermato che non ha alcuna intenzione di portare l'app Xbox Cloud Gaming su iOS . L'amministratore delegato della divisione gaming

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il CEO diPhil Spencer ha dichiarato in una intervista che non c’èper un’app diper iOS perché non sarebbe facile da monetizzare.potrebbero farla domani senza costi, quindi nella risposta c’è qualcosa che non torna....