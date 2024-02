(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il CEO diPhil Spencer ha dichiarato in una intervista che non c’èper un’app diper iOS perché non sarebbe facile da monetizzare.potrebbero farla domani senza costi, quindi nella risposta c’è qualcosa che non torna....

Xbox One è una console per videogiochi prodotta da Microsoft. La macchina dispone di varie funzioni multimediali oltre a quelle di intrattenimento videoludico e fa parte dell'ottava generazione di console, competendo commercialmente con PlayStation 4 di Sony, con Wii U fino al 2017, e poi con Nintendo Switch, entrambe prodotte da Nintendo. Ha ricevuto due versioni riviste: Xbox One S, disponibile dall'agosto 2016 e Xbox One X, disponibile dal novembre 2017.

Niente Xbox Cloud Gaming su iOS: è antieconomico, per Phil Spencer: In precedenza le policy di App Store imponevano che ogni titolo avesse la propria app, adesso Xbox Cloud Gaming potrebbe consentire ai possessori di iPhone di tutto il mondo di giocare in streaming a ...

Niente Xbox Cloud Gaming per iOS: "Non c'è spazio per far soldi". Eppure a Microsoft non costerebbe nulla: Oggi milioni di utenti hanno l'app di Xbox installata sull'iPhone già autenticata, la usano per gestire le acquisizioni, le installazioni, per condividere i progressi, quindi Microsoft potrebbe dare ...

