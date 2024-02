Xbox Cloud Gaming per iOS, si o no? Secondo Phil Spencer, il capo di Xbox, non ci sarebbero margini per guadagnare. Lo ha detto lo stesso Spencer nel corso di una intervista raccolta da The Verge a

Niente Xbox Cloud Gaming per iOS: "Non c'è spazio per far soldi". Eppure a Microsoft non costerebbe nulla (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha dichiarato in una intervista che non c'è spazio per un'app di Cloud Gaming per iOS perché non sarebbe facile da monetizzare. Eppure potrebbero farla domani senza costi, quindi nella risposta c'è qualcosa che non torna....

