New York fa causa ai social | lo psicoterapeuta a Cityrumors | “Anche l’Italia dovrebbe interrogarsi sul ruolo che svolgono nella vita dei giovani”

industriale dell'economia dell'area metropolitana di New York, il che chi non può lavorare da casa perda il lavoro a causa della

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il sindaco di NewEric Adams ha denunciato i cinque principalinetwork perché “promuovono dipendenza” nei minori. Icontro cui la città si è scagliata sono TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube e Facebook. La denuncia è stata depositata dal primo cittadino Adams presso la Corte Suprema della California, dove hanno sede la maggior parte delle aziende tecnologiche, congiuntamente con l’Ufficio del sindaco e i Dipartimenti dell’Istruzione e della Salute. (Ansa Foto) –.itEric Adams ha fatto sapere che la città di Newspende 100 milioni di dollari all’anno per il trattamento della salute mentale dei. “Molti siti dimedia finiscono per mettere in pericolo la salute mentale dei bambini, promuovono la dipendenza e ...

Il petrolio è in calo a New York , dove le quotazioni scendono dello 0,03% a 78,01 dollari al barile. (quotidiano)

Un 16enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine per la Sparatoria avvenuta nella metro di New York , nei pressi del Bronx. L'adolescente avrebbe ... (fanpage)

La settimana della moda londinese ha preso il via venerdì con un tributo a New York : il couturier preferito dalla principessa Diana ha presentato una ... (periodicodaily)

I social Per i più giovani possono essere un rischio: La crociata di New York contro le piattaforme: per bambini e adolescenti i pericoli sono come quelli causati da sigarette e armi ...

Fed, Bostic a Cnbc: aperto a tagli tassi Usa in estate: NEW YORK (Reuters) - Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, è aperto alla riduzione dei tassi di interesse a un certo punto nei prossimi mesi, pur avendo bisogno di ulteriori dati per ...

Viaggio a Manhattan, dove soggiornare spendendo poco: Per chi sceglie New York come meta turistica questi sono alcuni tra i quartieri di Manhattan più economici dove poter soggiornare.