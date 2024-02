New York fa causa a TikTok | Facebook e YouTube «Danni alla salute mentale di bambini e ragazzi»

TikTok , Instagram , Facebook , Snapchat e YouTube sono state formalmente accusate dal sindaco di New York di aver contribuito alla crisi mentale dei giovani . La causa legale è stata intentata dal governo della città americana e depositata presso la Corte Superiore della California della città di

Donald Trump ha attaccato per l'ennesima volta l'amministrazione Biden e la procura di Manhattan di "interferenza politica". "Invece di essere in ... (quotidiano)

La città di New York ha fatto causa a TikTok , Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ... (quotidiano)

La preoccupazione per la sempre crescente crisi della salute mentale dei più giovani ha iniziato a preoccupare seriamente la città di New York che, ... (ildifforme)

“Danni alle menti dei ragazzi”, New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube: La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente costruito e… ...

Litorale Est: le origini di Riki Cellini: Sabato 9 marzo il Druso di Ranica si trasforma nel mitico "Studio 54" di New York per rivivere la magia della disco music degli anni '70 in una delle serate più divertenti e popolari della città: il " ...

LiveSicilia.it / Cronaca / “Danni alle menti dei ragazzi”, New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube: NEW YORK – La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente co ...