New York fa causa a TikTok | Facebook e YouTube | “Contenuti dannosi per i più piccoli”

leggi anche New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube: "Danneggiano giovani" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Selena Gomez è l'artista più popolare su TikTok Nel corso dell'

Il petrolio è in calo a New York , dove le quotazioni scendono dello 0,25% a 76,45 dollari al barile. (quotidiano)

C’è sempre un buon motivo per visitare New York City , anche quando si centellinano le ore di luce e la colonnina di mercurio scende sotto lo zero. ... (ilfattoquotidiano)

Donald Trump ha attaccato per l'ennesima volta l'amministrazione Biden e la procura di Manhattan di "interferenza politica". "Invece di essere in ... (quotidiano)

La città di New York ha fatto causa a TikTok , Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ... (quotidiano)

New York fa causa a Facebook, TikTok e YouTube: NEW YORK - New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi.

New York fa causa ai Social perchè provocano danni alla salute mentale dei giovani: New York contro i giganti di internet. Si tratta di una importante iniziativa contro piattaforme che manipolano i giovani creando danni alla salute mentale. Per questo la città di New York ha ...

New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube. «Danni alla salute mentale di bambini e ragazzi»: La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno ...