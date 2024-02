ha giudicato l'ex presidente e i suoi due figli Donald Jr ed anche il divieto a ricoprire incarichi in aziende nello stato di New divieto a ricoprire incarichi in aziende nello stato di New York

New York, Donald Trump condannato a pagare 354 milioni per le fatture gonfiate (Di venerdì 16 febbraio 2024) Brutte notizie per Donald Trump, considerato il favorito per la corsa alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni, sul fronte repubblicano. Il giudice Arthur Engoron ha infatti condannato il magnate e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 354 milioni nel processo civile a New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. Oltre alle sanzioni da 354 milioni di dollari, Trump è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o dall’avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dell’area. Il tycoon si era difeso nei giorni scorsi sostenendo di aver sempre operato in linea con le leggi americane, ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 16 febbraio 2024) Brutte notizie per, considerato il favorito per la corsa alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni, sul fronte repubblicano. Il giudice Arthur Engoron ha infattiil magnate e i suoi due figliJr ed Eric a354nel processo civile a Newper aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. Oltre alle sanzioni da 354di dollari,è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di Newo dall’avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dell’area. Il tycoon si era difeso nei giorni scorsi sostenendo di aver sempre operato in linea con le leggi americane, ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Asset gonfiati, Trump condannato a pagare 354 milioni: Il giudice Arthur Engoron ha condannato Donald Trump e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 354 milioni nel processo civile a New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo ... Asset gonfiati, Donald Trump condannato a pagare 354 milioni di dollari: Il giudice Arthur Engoron ha condannato Donald Trump e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 354 milioni nel processo civile a New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo ... Maestro, Bradley Cooper:"I bagni gelidi al mattino mi tengono concentrato": Intervistato dal New York Times, Bradley Cooper ha raccontato un rito che compie tutte le mattine, e che non associa ai ruoli che interpreta. Il regista di Maestro, film che ha ricevuto ben sette cand ...

Video di Tendenza