(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da più di un anno c’è un terribile bug che colpisce praticamente tutti gli smartphone: in modo totalmente casuale il certificato per la visione dei contenuti in HD viene sostituito da quello per la visione dei contenuti a bassa definizione. ...

Niente Xbox Cloud Gaming su iOS: è antieconomico, per Phil Spencer: ...non offrire l'abbonamento via app per iOS come del resto fanno già altri big come Spotify o Netflix.

Netflix su Android perde il Full HD senza motivo. Un bug, ma nessuno riesce a venirne a capo: ...per poter tornare a visualizzare Netflix in Full HD è necessario cancellare dati e cache di Netflix,... non sistematico, che vale anche per tutti gli altri smartphone Android . Effettivamente basta una ...

Niente Xbox Cloud Gaming per iOS: "Non c'è spazio per far soldi". Eppure a Microsoft non costerebbe nulla: Succede già su Android. Microsoft sarebbe tenuta a dare una commissione ad Apple solo nel caso in cui un utente decida di abbonarsi a GamePass dall'app , ma può scegliere, come già fanno Netflix e ...