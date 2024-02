il film tedesco arrivato su Netflix si rivela una rom - com Cosa non va Gira su se stesso. Non tutti gli attori sono in parte. A

Netflix gira un film sugli scandali del principe Andrea (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il principe Andrea, come suggeriscono le prima immagini ufficiali rilasciate da Netflix, sarà oggetto di un film di prossima uscita. Il tema del film documentario sarà anche l’intervista di Newsnight al duca di York. Le fotografie mostrano le scene più importanti dell’intervista del 2019 tra il principe Andrew ed Emily Maitlis ricreate fedelmente. Rufus Sewell interpreta il principe, mentre Gillian Anderson interpreta Maitlis. Le scene che riguardano la celebre intervista suggeriscono più dettagli sulla trama generale. L’occasione, infatti, in cui il duca ha parlato apertamente della sua amicizia con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Il film Netflix, intitolato Scoop, dunque, racconterà il modo in cui il programma della ... Leggi tutta la notizia su velvetmag (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il, come suggeriscono le prima immagini ufficiali rilasciate da, sarà oggetto di undi prossima uscita. Il tema deldocumentario sarà anche l’intervista di Newsnight al duca di York. Le fotografie mostrano le scene più importanti dell’intervista del 2019 tra ilAndrew ed Emily Maitlis ricreate fedelmente. Rufus Sewell interpreta il, mentre Gillian Anderson interpreta Maitlis. Le scene che riguardano la celebre intervista suggeriscono più dettagli sulla trama generale. L’occasione, infatti, in cui il duca ha parlato apertamente della sua amicizia con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Il, intitolato Scoop, dunque, racconterà il modo in cui il programma della ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza