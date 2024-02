Netanyahu sente Biden Poi la nota | “Stato palestinese? Non accettiamo diktat”

Il presidente e Netanyahu hanno discusso anche dei negoziati sugli ostaggi in corso. Biden ha ribadito il suo impegno a lavorare "instancabilmente" per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Israele respinge senza riserve iinternazionali” sul riconoscimento di unoe ritiene che tale accordo possa essere “raggiunto solo attraverso negoziati diretti tra le parti, senza precondizioni”. Così sul social X il primo ministro israeliano, Benjamin, dopo un nuovo colloquio sulla guerra a Gaza con il presidente degli Stati Uniti, Joe. “Israele continuerà ad opporsi al riconoscimento unilaterale di uno– ha aggiunto-. Tale riconoscimento all’indomani degli attacchi del 7 ottobre rapprerebbe un premio enorme per il terrorismo, come non ne abbiamo mai visti, e impedirebbe qualsiasi futuro accordo di pace”. Nel nuovo colloquio tra il presidente Usa e il primo ministro israeliano, riporta la Casa Bianca,ha parlato della situazione a Rafah e ha ribadito che un’operazione militare non dovrebbe procedere senza un piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza ai civili della città nel sud della Striscia di Gaza. Il presidente ehanno discusso anche dei negoziati sugli ostaggi in corso.ha ribadito il suo impegno a lavorare “instancabilmente” per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi il prima possibile, riconoscendo la loro situazione spaventosa dopo 132 giorni di prigionia nelle mani di Hamas. Il presidente ed il primo ministro hanno discusso anche della situazione a Gaza e dell’urgenza di garantire che gli aiuti umanitari arrivino ai civili palestinesi che ne hanno disperato bisogno. L'articolo proviene da Italia Sera.