Netanyahu sente Biden Poi la nota | “Stato palestinese? Non accettiamo diktat”

Il presidente e Netanyahu hanno discusso anche dei negoziati sugli ostaggi in corso. Biden ha ribadito il suo impegno a lavorare "instancabilmente" per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi il

Il premier israeliano ha lasciato la riunione del gabinetto di guerra per parlare con il presidente russo. La telefonata è durata circa 50 minuti (ilgiornale)

Poche ore fa abbiamo pubblicato l'intervista in esclusiva al figlio di Shimon Peres, quel Chemi che tutto sembra tranne che ricalcare le orme del ... (ilgiornaleditalia)

Netanyahu sente Biden. Poi il tweet: "Stato palestinese Non accettiamo diktat": Netanyahu sente Biden. Poi il tweet: 'Stato palestinese Non accettiamo diktat'. Biden al premier israeliano: 'Stop operazione Rafah senza piano per civili' ...

Gaza: Biden sente di nuovo Netanyahu, focus su ostaggi e operazione a Rafah: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sentito di nuovo al telefono il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per la ...

E io Il Conte incomodo fra Meloni e Schlein: Le Europee una sfida esistenziale per l'ex premier, e infatti non ne sta facendo passare una al Pd, da Salvini alla Rai. La fanno facile i Dem a parlare di ...