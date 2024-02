L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che la risposta di Hamas è attacchi dal 7 ottobre scorso e solo quattro delle 22 strutture sanitarie dell'agenzia Onu sono ancora

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il premier israeliano: «Uno Stato palestinese? Non è tempo di regali». L’Idf cerca gli ostaggi, spinta americana per la trattativa

Colpo di scena sul conflitto in Medio Oriente. L'amministrazione Biden sta valutando l'utilizzo delle vendite di armi a Israele come una leva ... (iltempo)

a cura della redazione: I negoziati per il rilascio degli ostaggi in salita al Cairo. I timori per l’operazione a Rafah Si infiamma lo scontro tra Israele ed Hezbollah che rischia di trascinare anche il Libano in guerra. I m ...

Netanyahu frena ancora sui negoziati. Raid nell’ospedale a sud di Gaza: Il volto è ovviamente quello di Benjamin Netanyahu che tira dritto e respinge i tentativi americani di pensare al dopo guerra. Anche un piano vagheggiato sul Washington Post — la Casa Bianca al lavoro ...

Il filo rosso fra Gaza e Libano: senza il cessate il fuoco riesplode il fronte nord: Frenata al Cairo nel processo negoziale, mentre Israele reagisce ai razzi di Hezbollah con un ampio attacco aereo in territorio libanese. Ben Gvir chiede a ...