Nella realtà come sui social | il potere del ban contro le idee non conformi

la forza e la determinazione per integrarsi pienamente nella La realtà degli ultimi anni dimostra come anche le persone migranti

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb – Negli ultimi tempi si sta assistendo all’interno del panorama scolastico (e non solo) ad un fenomeno peculiare: l’adattamento dellaad una prassi “virtuale”. Sui– lo sappiamo bene – le grandi multinazionaliMeta o X sospendono o chiudono profili considerati pericolosi e si adoperano per stanare fakenews e contenuti “violenti”. Ciò che però fin ora era stato unrecluso alla sfera, appunto, si sta riversando sulle esigenze degenerate di sicurezza della politica e della cultura italiana. In modo assolutamente trasversale agli schieramenti. Ildel ban Che il “mondo libero” occidentale e democratico stesse scivolando verso una nuova forma di autoritarismo soft era chiaro. Il Covid19, la guerra in Ucraina e le varie narrative ...