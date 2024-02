Ne sono sicuro | Harry pronto alla riconciliazione con re Carlo

Articoli più letti Il principe Harry durante la visita a re Carlo "Volevo essere sicuro di rimanere fedele al romanzo e di non a un certo punto ritroviamo effettivamente il conte quando sono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) C'è grande attesa per l'intervista del principea Good Morning America, dove per la prima volta il duca di Sussex stasera parlerà della diagnosi di cancro di suo padre re. Nel colloquio con Will Reeve (è il figlio di Christopher, protagonista di Superman), l'autore di Spare si aprirà anche sulla sua vita con Meghan, così come parlerà degli Invictus Games. Una truppe del programma ha ripreso i Sussex fin dal loro arrivo in Canada, martedì scorso, per partecipare al contorovescia dell'evento sportivo a Whistler e Vancouver. In un post su X, Good Morning America ha annunciato l'evento accompagnando il tweet - «Esclusiva: la nuovissima intervista con il principesulla sua vita con Meghan, come sta suo padre Ree la sua passione: sostenere i guerrieri feriti» - con una clip che ...