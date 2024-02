Sì tratta della principale e più famosa lega giovanile in Europa, tra i quali anche giocatori poi selezionati per la NBA, come Da alcuni anni anche l'Unibasket Lanciano grazie ai risultati

NBA, i risultati della notte (16 febbraio): Klay Thompson trascina Golden State, vittorie anche per Timberwolves e Grizzlies (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ultima notte in NBA prima del weekend dell’All Star Game in programma ad Indianapolis (Indiana), con solo tre partite disputate per la regular season 2023-2024 – si ripartirà poi tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio. Andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. I Memphis Grizzlies (20-36) non tremano in casa di fronte ai Milwaukee Bucks (35-21) vincendo per 113-110. I padroni di casa mantengono un possesso pieno di vantaggio alla prima sirena (29-26), con gli ospiti che reagiscono nella seconda frazione impattando nel punteggio prima dell’intervallo lungo (57-57). Nella ripresa la franchigia del Tennessee prova a scappare toccando anche la doppia cifra di margine (92-82), con Milwaukee che nel parziale conclusivo riesce anche a mettere la freccia (98-100). I ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ultimain NBA prima del weekend dell’All Star Game in programma ad Indianapolis (Indiana), con solo tre partite disputate per la regular season 2023-2024 – si ripartirà poi tra giovedì 22 e venerdì 23. Andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. I Memphis(20-36) non tremano in casa di fronte ai Milwaukee Bucks (35-21) vincendo per 113-110. I padroni di casa mantengono un possesso pieno di vantaggio alla prima sirena (29-26), con gli ospiti che reagiscono nella seconda frazione impattando nel punteggio prima dell’intervallo lungo (57-57). Nella ripresa la franchigia del Tennessee prova a scappare toccandola doppia cifra di margine (92-82), con Milwaukee che nel parziale conclusivo riescea mettere la freccia (98-100). I ...

