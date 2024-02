NBA | Gallinari va ai Bucks per inseguire un sogno chiamato titolo

che nella notte ha ingaggiato anche Danilo Gallinari, dovrà Ai Bucks non è bastato infatti il tentativo di rimonta finale che li balneare messicana e metà spesso scelta dalle stelle della NBA per

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nelle ultime ore è arrivata la notizia, Daniloha scelto i Milwaukee. Il giocatore italiano si è trasferito alla corte di Giannis Antetokounmpo, dopo essere stato tagliato dai Detroit Pistons. Il Gallo ritrova così Doc Rivers, che lo aveva allenato ai tempi dei Los Angeles Clippers. La scelta del numero 8 di accasarsi con la franchigia del Wisconsin sembra finalizzata a raggiunge l’obbiettivo di portarsi a casa l’anello Nba, che ancora manca nel palmares del fuoriclasse italiano. Con questo nuovo rinforzo, Milwaukee allunga la rotazione del roaster a disposizione di Rivers, e si rafforza aumentando l’esperienza di una squadra che vuole competere fino al termine della stagione per conquistare ilè solo l’ultimo colpo del mercato free agent di questi giorni. Ecco le ultime firme che ...

I Detroit Pistons danno il benvenuto a Simone Fontecchio ma allo stesso tempo salutano Danilo Gallinari . Secondo quanto riportato da The Athletic, ... (sportface)

Il binomio italiano ai Detroit Pistons è durato nemmeno lo spazio di ventiquattro ore. Per un Simone Fontecchio che entra, c’è un Danilo Gallinari ... (oasport)

Milano, 9 febbraio 2024 – Danilo Gallinari non resterà a Detroit. Sfuma quindi la possibilità di vedere con la maglia dei Pistons in contemporanea ... (sport.quotidiano)

NBA: Danilo Gallinari ai Milwaukee Bucks. Lotterà per il titolo al fianco di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard: Il momento che lo stesso protagonista aveva a lungo atteso è arrivato. Danilo Gallinari cambia ancora una volta maglia, e dopo il brevissimo periodo ai Detroit Pistons si unirà ai Milwaukee Bucks. A r ...

Nba, Danilo Gallinari ai Milwaukee Bucks: Danilo Gallinari giocherà fino al termine della stagione con la maglia dei Milwaukee Bucks, franchigia tra le pretendenti al titolo di campioni Nba.

NBA: Gallinari ha deciso: con Antetokounmpo e Lillard ai Bucks: Dopo aver concluso, in maniera piuttosto celere, l'avventura a Detroit, Gallinari ha fatto la sua scelta. Per il resto della stagione 2023/24, giocherà con la casacca dei Milwaukee Bucks delle due sup ...