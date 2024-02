Nazirock | il governo non si muove per fermare l' happening nazista

a difendere e tutelare figuri come il cantante nazirock ungherese E non è solo questione di manette, guinzagli e schiavettoni. La politico e politica deve essere la risposta da parte di un governo,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Fonti dell'esecutivo ad Huffpost: "Non ne eravamo a conoscenza, ma per intervenire serve una chiara minaccia all'ordine pubblico". Così va avanti la preparazione dell'"Hot Shower Festival". Lo scambio di mail con gli organizzatori, tra depistaggi e totale segretezza

