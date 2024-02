Navalny | Zelensky | Putin non si fermerà

Zelensky, "Navalny ucciso, Putin dovrà rendere conto" "Navalny è stato ucciso" e Putin dovrà "rendere conto dei suoi crimini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 20.10 "uccide sempre, anche se non c'è una guerra, non si. Si è appena saputo.è morto in una prigione russa. Ovviamente è stato ucciso da, come migliaia di altre persone che sono state torturate a causa di questo essere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un conferenza stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. "Anon importa chi muore, finché mantiene la sua posizione ed è per questo che dovrà rendere conto dei suoi crimini", ha aggiunto

