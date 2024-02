Navalny | per Ue Mosca responsabile morte

Il Senato di Mosca, per bocca del vicepresidente della la Russia non aveva motivo di nuocere in alcun modo alla salute di Navalny,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 14.28 "Putin non teme altro che il dissenso del suo stesso popolo" afferma von der Leyen, presidente della Commissione Ue. "Questo ci ricorda chi è Putin". "La Russia gli ha tolto la libertà e la vita, ma non la sua dignità. La sua lotta per la democrazia continua a vivere". ha detto la presidente dell'Europarlamento Metsola. Michel,presidente del Consiglio europeo:"L'Ue ritiene il regime russo unicodi questa tragica".

Non c’è pace per Alexei Navalny . Il più noto oppositore di Vladimir Putin, in carcere da tre anni per motivi politici, è stato di nuovo trasferito ... (ilfattoquotidiano)

Aleksei Navalny , nato nel 1976 a Butyn in una famiglia con radici ucraine, si è imposto come una delle figure di spicco dell’opposizione russa. Dopo ... (nicolaporro)

Ucraina Russia, Zelensky: Navalny ucciso, Putin responsabile. Mosca: non conosciamo cause: "Dobbiamo investire di più, dobbiamo investire meglio e dobbiamo investire in modo europeo. Ecco perché il prossimo mese presenteremo una strategia per l'industria europea della difesa" per ...

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore russo. La tv di Mosca: «Deceduto per una trombosi». Zelensky: «Ucciso da Putin». Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny: ‘Malore dopo passeggiata’. Ue accusa la Russia. Mosca: ‘Avevate conclusioni pronte’: Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una co ...