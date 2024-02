in visita a Gioia Tauro per promuovere il governo, fare campagna Trenta lunghissimi e scandalosi minuti di ininterrotta Meloni. della morte in carcere del dissidente politico Alexei Navalny.

Navalny,Meloni: fare piena chiarezza (Di venerdì 16 febbraio 2024) 16.21 "La morte di Alexei Navalny,durante la sua detenzione,è un'altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale.Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su questo inquietante evento venga fatta piena chiarezza". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Dopo anni di detenzione in un regime carcerario non proprio liberale la Russia perde una voce libera: ci siamo sempre battuti, per la libertà sia in Russia sia in Bielorussia. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai (Di venerdì 16 febbraio 2024) 16.21 "La morte di Alexei,durante la sua detenzione,è un'altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale.Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su questo inquietante evento venga fatta". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia. "Dopo anni di detenzione in un regime carcerario non proprio liberale la Russia perde una voce libera: ci siamo sempre battuti, per la libertà sia in Russia sia in Bielorussia. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

