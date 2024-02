di più sul regime di Putin e sulla sorte del politico di opposizione avvelenato Alexei Navalny. E In particolare, non mi piace quando me ne parlano al primo incontro. Mi dispiace molto che la Russia

Navalny, quando si sentì male in aereo dopo il presunto avvelenamento (Di venerdì 16 febbraio 2024) Urla strazianti a bordo di un aereo. Sono quelle di Alexei Navalny, oppositore politico di Vladimir Putin, quando fu probabilmente avvelenato. Il 44enne si era sentito male durante un volo di ritorno a Mosca dalla città siberiana di Toms nell'agosto 2020. Il video era stato girato da un passeggero e aveva fatto rapidamente il giro della rete.

NAVALNY E' MORTO: Il nemico numero uno di Vladimir Putin, Alexei Navalny, è morto oggi a 47 anni. A darne notizia la stessa amministrazione penitenziaria russa. “Il 16 febbraio 2024, nel centro penitenziario numero 3, ... Navalny: i documentari dell’oppositore di Putin morto in prigione a 47 anni: Il più noto oppositore del presidente Putin aveva 47 anni. Secondo l’agenzia russa Tass, e stando a quanto riferito dal servizio penitenziario, Navalny avrebbe avvertito un malore dopo una passeggiata ... Chi è Alexei Navalny e cosa ha fatto Tutta la storia e perché era in carcere: Alexei Navalny chi è il maggiore oppositore di Putin morto oggi in carcere: cosa ha fatto e tutta la sua storia ...

