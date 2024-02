Navalny morto | poche proteste in Russia | scontri e arresti

A Mosca è stata arrestata una giovane donna , Kristina Ilyina, che protestava da sola con in mano il cartello: "Oggi Aleksei Navalny è morto". Le autorità russe, riporta la Bbc, hanno messo in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sporadichee veglie funebri per la morte di Aleksei, malgrado l'apparato repressivo di cui ormai dispone il regime. Secondo quanto rende noto Ovd-Info, organizzazione indipendente che segue le repressioni politiche e presta assistenza a chi ne è vittima, nella città di Kazan, nel Tatarstan, la polizia è intervenuta per disperdere le

Alexei Navalny , 47 anni, leader dell'opposizione russa a Vladimir Putin, è Morto in carcere . Lo riferisce il servizio carcerario della regione di ... (europa.today)

Fare chiarezza sulla morte di Alexey Navalny non sarà semplice. Tutto ciò che sappiamo, attraverso il filtro della tv di Stato russa, è che ... (ilmessaggero)

Morto Navalny. Scholz: “Ora sappiamo che regime c’è in Russia”. Yulia Navalny: “Pagherete”: È morto in carcere Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin. Durissime le accuse dell'UE: "Regime russo unico responsabile".

La voce di Navalny nel libro Proteggi le mie parole: Quante volte può essere l'ultima, eh Poi ho deciso di farla comunque". Questa è la voce di Alexei Navalny, morto in carcere il 16 febbraio a 47 anni, nel libro Proteggi le mie parole che raccoglie ...

Russia, morte Alexey Navalny, indignazione mondiale. Tv russa: “Decesso per trombosi” | Mattarella: “Riporta alla memoria tempi bui”: La morte di Alexey Navalny in carcere in circostanze misteriose, agli occhi dei leader occidentali ha un preciso responsabile, ...