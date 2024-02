Navalny morto in prigione | l’oppositore di Putin aveva 47 anni | «Ha fatto paura al regime | fino all’ultimo»

L'oppositore russo Alexei Navalny è morto per "un coagulo sanguigno", una trombosi. Lo riporta la tv russa Russia Today citando una sua fonte. ()

È morto l’oppositore russo Alexei Navalny . Aveva 47 anni. “Le cause della morte di Navalny saranno chiarite dai medici”, ha detto il portavoce del ... (periodicodaily)

Roma, 16 feb – È morto Alexei Navalny , come riporta anche Tgcom24. L’uomo, definito dalla stampa occidentale “il principale oppositore di Putin” ... (ilprimatonazionale)

Lo hanno fatto sapere le autorità russe, che non hanno fornito alcun dettaglio rispetto alle cause della morte. Navalny era il più importante ... (wired)

Alexei Navalny è morto in carcere in Russia. Cosa è successo al principale oppositore di Putin

È morto, in prigione, l’ex politico e dissidente russo Alexei Navalny, 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro ... (urbanpost)