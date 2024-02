Navalny | morto in carcere l' ultimo oppositore di Putin

Morto in carcere Alexei Navalny

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alexeinella colonia penale n. 3 del distretto autonomo russo di Yamalo-Nenets, in Siberia. Secondo il Servizio penitenziario russo,è deceduto dopo essersi sentito male dopo una passeggiata "perdendo quasi subito conoscenza". L'attivista aveva trascorso mesi in isolamento da quando era stato incarcerato nel 2021, affrontando la punizione più di venti volte per infrazioni minori, come il non abbottonarsi correttamente l'uniforme della prigione. Avvocato, classe 1976,nasce a Butyn da una famiglia di origini ucraine. Il suo impegno politico inizia nel 2000, quando aderisce al partito di opposizione Yabloko Nel 2008 lancia il suo blog, dal quale sferra le prime accuse di corruzione al governo, facendo da megafono alla dissidenza interna. Chiama a raccolta i manifestanti nelle grandi ...