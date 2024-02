Navalny | Mattarella | “Morte ingiusta | riporta a tempi bui della storia”

19.40 Morte Navalny,Colle:riporta a tempi bui "La morte" di Alexei Navalny nel carcere russo "di Kharp rappresenta Così Mattarella.

"Ladi Aleksejnel carcere russo di Kharp rappresenta la peggiore e piùconclusione di una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell'opinione pubblica mondiale". Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio. "Per le sue idee e per il suo desiderio di libertà – ricorda il Capo dello Stato –j è stato condannato a una lunga detenzione in condizioni durissime. Un prezzo iniquo e inaccettabile, chealla memoria ipiù buiche speravamo di non dover più rivivere". "Il suo coraggio – conclude– resterà di richiamo per tutti. Esprimo alla famiglia di Aleksejj il cordoglio e la vicinanzaRepubblica italiana".