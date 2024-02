Navalny | Mattarella | “Morte ingiusta | riporta a tempi bui della storia”

19.40 Morte Navalny,Colle:riporta a tempi bui "La morte" di Alexei Navalny nel carcere russo "di Kharp rappresenta Così Mattarella.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Capo dello Stato: "Il suo coraggio resterà di richiamo per tutti" “Ladi Aleksejnel carcere russo di Kharp rappresenta la peggiore e piùconclusione di una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell’opinione pubblica mondiale”. Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio. “Per le sue idee

I Grandi del mondo ricordano l’oppositore russo. Biden disse: «Se Navalny morisse in carcere, conseguenze devastanti per la Russia» (ilsole24ore)

Morte Navalny, Massolo: "Avvertimento di stampo sovietico": La morte di Alexey Navalny "suona tanto come una sorta di avvertimento di stampo sovietico" a un mese dalle elezioni presidenziali che riconfermeranno Vladimir Putin per un nuovo mandato, mentre ...

Biden, ci deve essere tregua temporanea a Gaza: (ANSA) - WASHINGTON, 16 FEB - "Sto parlando con Netanyahu in questo giorni per chiedergli di non procedere con l'operazione militare" a Rafah. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca sottolineando che ...

‘Trump a favore di bando nazionale su aborto dopo 16 settimane’: (ANSA) - WASHINGTON, 16 FEB - Donald Trump ha confidato privatamente a consiglieri e alleati che gli piace l'idea di ...