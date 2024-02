Navalny | l' avversario più pericoloso di Putin

Navalny era a capo del partito 'Russia del Futuro', fondatore della 'Fondazione Anti - Corruzione' e presidente della 'Coalizione Democratica' che aveva copresieduto con Boris Nemcov (assassinato nel

"Morto dopo una passeggiata". In questo modo ha dato la notizia della mo...

NAVALNY E' MORTO: Il nemico numero uno di Vladimir Putin, Alexei Navalny, è morto oggi a 47 anni. A darne notizia la stessa amministrazione penitenziaria russa. “Il 16 febbraio 2024, nel centro penitenziario numero 3, ...

La moglie di Navalny in lacrime a Monaco: "Putin pagherà": Yulia Navalnaya ha puntato il dito contro il presidente russo per la morte del marito: "Sarà punito per i suoi crimini" ...

