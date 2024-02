Navalny | la morte annunciata di un oppositore al regime

La storia di Aleksei Navalny - il suo impegno politico, le aggressioni, l'avvelenamento che ha subito, gli abusi in carcere, la sua morte oggi a 47 anni - si intreccia con le sue traversie giudiziarie, udienza dopo

Morto Alexei Navalny, l’oppositore di Putin rinchiuso in carcere: Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati nei giorni scorsi dalla sua portavoce, Navalny era stato rinchiuso ancora una volta in cella di punizione, per la 27esima volta dall'agosto del 2022, ...

