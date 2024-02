Il mondo intero è sotto choc per la morte di Alexei Navalny . Le reazioni non si sono fatte attendere, tra sospetti e accuse. La tensione, a Mosca, è altissima tanto che la Procura della capitale ha messo in guardia i cittadini dal partecipare a

Navalny, i sospetti sulla morte e il cordoglio dell'Occidente: "Ora Putin faccia chiarezza" (Di venerdì 16 febbraio 2024) La morte del dissidente russo ha tutti i contorni del mistero e scatena i sospetti del mondo che, a partire dalla Russia, si concentrano su Putin. La prima a chiamare in causa le responsabilità presidenziali nel decesso improvviso del dissidente russo è la moglie di Navalny, che da Monaco di Baviera, a margine della Conferenza per la sicurezza, ha inviato un messaggio che punta direttamente l'indice contro il leader di Mosca: «Voglio che Putin e il suo gruppo, i suoi amici, il governo… sappiano una cosa: saranno chiamati a rispondere di quello che hanno fatto a mio marito, alla mia famiglia, al mio paese», ha dichiarato Yulia Navalnaya, moglie di Aleksei Navalny, dopo la morte del marito, deceduto in un carcere in Siberia.

