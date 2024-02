Navalny è stato ucciso | i commenti alla morte dell' oppositore di Putin

"Navalny è stato ucciso" e Putin dovrà "rendere conto dei suoi crimini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Berlino. .

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alexei"non è morto, èda". È l'accusa che arriva da Leonid Volkov, lo storico braccio destrodideceduto in circostanze ancora da chiarire mentre era in prigione in Russia. "Non abbiamo motivo di crederepropaganda di. Se questo è vero...

L'oppositore di Putin si trova a Kharp, in una regione artica della Russia. Il suo avvocato è riuscito a parlargli in un colloquio: «Volevano ... (corriere)

Alexei Navalny è stato ritrovato. Il più noto tra gli oppositori di Vladimir Putin , è infatti stato trasferito in una colonia penale in una regione ... (liberoquotidiano)

L’attivista russo Alexei Navalny , è stato trasferito in una colonia penale nell’Artico Russo. L’oppositore del presidente della Russia Vladimir ... (open.online)

Nove messaggi postati su X per raccontare la sua vita nella nuova prigione nell’Artico russo dove si trova adesso richiuso e il lungo ed ... (ilfattoquotidiano)

Alexey Navalny è morto in carcere in Russia: chi era il più grande oppositore di Putin: Attivista e blogger anti corruzione, Navalny aveva 47 anni ed era stato recentemente trasferito in un carcere remoto nel nord della Russia, oltre il Circolo polare artico. Dopo anni di attivismo ...

Le reazioni alla morte di Navalny che “fino a mercoledì stava bene”: Milano, 16 feb. (askanews) – L’avvocato di Alexei Navalny Leonid Solovyov ha detto a Novaya Gazeta che fino a mercoledì scorso l’oppositore di Putin in Carcere stava bene. “Per decisione della famigli ...

Alexey Navalny è morto in prigione: il principale oppositore di Putin aveva 47 anni: nessuna notizia sulle cause Il principale oppositore russo Alexey Navalny è morto in prigione al Circolo Polare Artico mentre "stava passeggiando". Lo riporta l'agenzia russa Tass: "Indagini sulle ...